11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 1 декабря
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Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта с Россией
Зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.
Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении.
На границе Словакии с Украиной скопилось 500 фур
Об этом сообщила представитель полиции республики Агнеса Коперницка.
Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста
Видео со встречи опубликовал в Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов.
Wildberries опровергла информацию о повышении платы за возврат товара
Появившаяся информация о повышении платы за возврат товаров в Wildberries не соответствует действительности, заявили в компании.