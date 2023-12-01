12:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Радовалась яблоку и донашивала шмотки: Дочь солиста группы Uma2rman рассказала о бедном детстве в Нижнем Новгороде
Дочь солиста Uma2rman поделилась историей о бедном детстве в Нижнем Новгороде.
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Старшая дочь солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского поделилась историей о бедном детстве в Нижнем Новгороде. Ясмин рассказала, как донашивала одежду за родственниками и в пять лет должна была подавать пример младшим детям. О детстве девушки стало известно из интервью на YouTube-канале «Алена, блин!».
По словам дочери солиста группы Uma2rman, ее детство было очень бедным. Мама работала на радио, а папа писал песни, но еще не был известным. Тогда родители могли купить девочке только одно яблоко. А игрушек у нее и вовсе не было.
Маленькая Ясмин носила одежду, доставшуюся от отца и бабушки.
— Мы жили как очень обычная, простая семья в Нижнем Новгороде, — сказала девушка.
Ясмин Кристовская также отмечает, что самой большой травмой детства для нее стало то, что она старший ребенок в семье.
— В пять лет мне сказали: «Ты теперь старшая, подавай пример», — добавила дочь Владимира Кристовского.
Ранее мы сообщали о том, что популярная рок-группа группа Uma2rman 20 апреля презентовала новую песню «Коромыслова башня», посвященную Нижнему Новгороду — родному городу Сергея и Владимира Кристовских.