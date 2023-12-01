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13:50 (мск), источник: Фонтанка

«С каждым днем все лучше и лучше». Стало известно о состоянии попавшего в больницу Михаила Боярского

Михаила Боярского могут выписать из больницы в начале декабря.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя все лучше с каждым днем. Об этом 1 декабря рассказала «Фонтанке» Екатерина Боярская, двоюродная сестра актера.

«С каждым днем все лучше и лучше. Может быть, в начале декабря его уже выпишут», — рассказала Екатерина Боярская. Она добавила, что врачи каждый день оценивают ситуацию.

Информация о госпитализации Михаила Боярского из-за проблем с сердцем появилась 28 ноября. Вскоре театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет петербургский артист. Футбольный клуб «Зенит» пожелал скорейшего выздоровления народному артисту, который много лет болеет за сине-бело-голубых.

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