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12:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

У южноуральской столицы появится туристический паспорт

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря, ФедералПресс. У Челябинска появится паспорт со всеми значимыми туристическими достопримечательностями города. Об этом рассказала мэрия города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Структура туристического паспорта содержит базовую и оперативно обновляемую информацию. В базовую входят информационные справки о городе, администрации, туристическом потенциале, а также объекты и маршруты по историческим и культурным достопримечательностям».

сообщили в пресс-службе мэрии

Базовая информация будет обновляться каждый год 1 апреля, а оперативная — ежеквартально.

Базовый перечень включает в себя турфирмы, список экскурсоводов, образовательных учреждений со специальностями в туристической сфере, транспортные компании и даже фирмы, которые торгуют товарами художественно-народных промыслов.

В оперативную информацию поместили данные об инвестиционной привлекательности Челябинска, развлекательные объекты, сведения о традиционных праздниках и других культурных мероприятиях города.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что города России поборются за звание столицы детского туризма.

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