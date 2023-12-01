У южноуральской столицы появится туристический паспорт

Базовая информация будет обновляться каждый год 1 апреля, а оперативная — ежеквартально.
Базовый перечень включает в себя турфирмы, список экскурсоводов, образовательных учреждений со специальностями в туристической сфере, транспортные компании и даже фирмы, которые торгуют товарами художественно-народных промыслов.
В оперативную информацию поместили данные об инвестиционной привлекательности Челябинска, развлекательные объекты, сведения о традиционных праздниках и других культурных мероприятиях города.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что города России поборются за звание столицы детского туризма.