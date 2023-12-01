12:48 (мск), источник: Клопс.ru
Из-за сильных снегопадов в выходные возможны задержки калининградских авиарейсов — Храброво
Информация о времени прибытия и отправления самолётов представлена на онлайн-табло.
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Из-за сильных снегопадов, которые ожидаются в выходные, в Храброво предупредили о возможной задержке рейсов. Информация об этом появилась в телеграм-канале аэропорта.
Для обеспечения безопасной посадки и взлёта воздушных судов необходимо очистить взлётно-посадочную полосу от снега, что занимает определённое время, объяснили в пресс-службе Храброво. Поэтому прибывающие и вылетающие самолёты могут находиться в зоне ожидания и возможны задержки рейсов. Кроме того, если воздушные суда прибывают с опозданием, это может привести к увеличению времени обслуживания.
«При неблагоприятных метеоусловиях вся информация о готовности аэродрома к приёму и отправке воздушных судов доводится до авиакомпаний, командиров воздушных судов. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов».
В аэропорту имеются достаточные запасы антигололёдных реагентов и противообледенительной жидкости для обеспечения регулярности и бесперебойности рейсов. Кроме того, задействована специальная техника.
«Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилёта в справочной аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 550−550. Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта», — говорится в сообщении.
В Калининграде во второй половине недели температурный минимум составит −7 градусов, осадки ожидаются каждый день.