14:52 (мск), источник: m24.ru
Фестиваль «Дни короткометражного кино» пройдет в Москве
Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» пройдет в Москве в десятый раз. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
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В программу мероприятия вошел 21 короткометражный документальный, игровой и анимационный фильм из России, Финляндии, Ирана, Киргизии. В столице «Дни короткометражного кино» пройдут с 13 по 15 декабря.
Как отметил генпродюсер фестиваля Дмитрий Якунин, в этом году оценивать единую программу будут зрители и жюри. Проект проводит «Фонд поддержки регионального кинематографа», он представит четыре фильма во внеконкурсной программе и 11 фильмов в рамках «Эха» фестиваля. Также во время специальной программы к юбилею зрители увидят хиты смотра за последние пять лет.
Уточняется, что всего на фестиваль поступило более 400 заявок из РФ, Казахстана, США, Коста-Рики, Латвии, Ирана, Киргизии. На победу в категории игрового кино претендуют картины «Прическа» Артема Захарьяна, «Дорога в облака» Ивана Соснина, «Черное» Виктории Дегтевой, «Дураками» Георгия Батариели и другие.
На торжественном открытии гостям покажут документальный мюзикл «Громко и нежно — внимание брусника!» режиссера Кирилла Алехина. «Эхо» фестиваля пройдет с 21 декабря по 31 января 2024 года.
Между тем церемония вручения ежегодной кинопремии «Событие года» от журнала «КиноРепортер» состоялась 28 ноября в Москве. Ежегодно в «Событии года» участвуют мэтры кино, журналистики, блогосферы и специальные гости. Они являются лидерами мнений из различных сфер российской культуры и искусства.
Ранее стало известно, что Фонд кино выделит средства на создание фильмов о собаке-космонавте Белке, победе Соловья-разбойника над Ильей Муромцем, космическом полете по сценарию Сергея Лукьяненко от создателей «Смешариков» и другие картины.