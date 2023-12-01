12:39 (мск), источник: dostup1.ru
Сильные снегопады и метели прогнозируются в Челябинской области в выходные
Ветер в порывах будет достигать 13−16 метров в секунду.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сильные снегопады и метели прогнозируются в Челябинской области в предстоящие выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О непогоде предупреждают экстренные службы. «Днем 2 декабря в отдельных районах ожидается снег, на юге — мокрый снег, местами — сильный, кое-где метели, гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, локально — сильная)», — информирует ЕДДС-112.
На сайте регионального ЦГМС сообщается, что ночью 2 декабря будет минус 7−12, на крайнем юге — до минус 1 градуса, небольшой снег, местами туманы.
Днем в субботу облачно, снег, на крайнем юге — мокрый снег, местами — сильный, метели, гололедные явления, от минус 4 до плюс 1, в горах — до минус 8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на восточный 3−8 м/с, завтра днем местами порывы до 13 м/с.
Ночью 3 декабря минус 7−12, будет идти снег, местами — сильный, возможны метели. Днем в воскресенье минус 5−10, облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, порывы до 16 м/с.
В Челябинске ночью 2 декабря будет минус 10−12, небольшой снег; 3 декабря — минус 8−10, снег, порывы ветра до 14 м/с. Днем в субботу в городе минус 1−3, снег, местами — сильный, ветер юго-западный с переходом на восточный 3−8 м/с. Днем в воскресенье будет минус 7−9, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4−9 м/c.