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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Самый холодный за семь лет: синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2023 в Пермском крае

Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2023 в Пермском крае.

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Источник: Комсомольская правда

Декабрь 2023 года в Пермском крае ожидается самым холодным за последние семь лет — с 2016 года. Первая половина месяца окажется холоднее климатической нормы на 7−10 градусов. При этом вторая пятидневка будет холоднее нормы на 16 градусов. Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, какой будет погода в декабре 2023.

В первые дни декабря 2023 понижение температуры в Пермском крае будет постепенным

По данным синоптиков, с 4 декабря мощный антициклон с центральной Арктики начнет смещаться на юг, что станет началом масштабного ультраполярного вторжения на Урал. В первые пять дней декабря понижение температуры воздуха в Пермском крае будет постепенным. Первые морозы до −15…-20 градусов вероятны уже в ночь на 4 декабря по северу и востоку Прикамья.

4 и 5 декабря в южной половине Пермского края ожидается кратковременное потепление и умеренные снегопады. При этом все это будет сопровождаться сильным восточным ветром. Всего может выпасть до 15−20 мм осадков, что близко к половине месячной нормы.

Пик морозов в Пермском крае прогнозируется 6 и 7 декабря

Арктический воздух доберется до Пермского края 6—7 декабря. В связи с этим, в эти дни ожидается значительное похолодание. Среднесуточная температура воздуха окажется на 15−20 градусов ниже нормы. В ночные часы столбики термометров опустятся до −28…-33 градусов, в низких местах ниже −35. По прогнозам синоптиков, сухой и морозный период продлится до середины месяца.

Прогноз погоды на вторую половину декабря в Пермском крае пока обладают неопределенностью. В этот период температура воздуха ожидается близкой к норме. Но есть вероятность на формирование новых арктических антициклонов.

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