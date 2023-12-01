12:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Самый холодный за семь лет: синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2023 в Пермском крае
Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2023 в Пермском крае.
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Декабрь 2023 года в Пермском крае ожидается самым холодным за последние семь лет — с 2016 года. Первая половина месяца окажется холоднее климатической нормы на 7−10 градусов. При этом вторая пятидневка будет холоднее нормы на 16 градусов. Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, какой будет погода в декабре 2023.
В первые дни декабря 2023 понижение температуры в Пермском крае будет постепенным
По данным синоптиков, с 4 декабря мощный антициклон с центральной Арктики начнет смещаться на юг, что станет началом масштабного ультраполярного вторжения на Урал. В первые пять дней декабря понижение температуры воздуха в Пермском крае будет постепенным. Первые морозы до −15…-20 градусов вероятны уже в ночь на 4 декабря по северу и востоку Прикамья.
4 и 5 декабря в южной половине Пермского края ожидается кратковременное потепление и умеренные снегопады. При этом все это будет сопровождаться сильным восточным ветром. Всего может выпасть до 15−20 мм осадков, что близко к половине месячной нормы.
Пик морозов в Пермском крае прогнозируется 6 и 7 декабря
Арктический воздух доберется до Пермского края
Прогноз погоды на вторую половину декабря в Пермском крае пока обладают неопределенностью. В этот период температура воздуха ожидается близкой к норме. Но есть вероятность на формирование новых арктических антициклонов.