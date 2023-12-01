Более 20 катков открылись на фестивальных площадках «Московских сезонов»

«Круглый год на площадках “Московских сезонов” проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках “Путешествия в Рождество”. Помимо этого, каждой зимой там можно кататься на коньках», — отметила она.
В пресс-службе добавили, что посещение бесплатное. Катки работают по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным — с 10:00 до 22:00. Необходима предварительная регистрация на удобный сеанс.
Ранее Сергей Собянин объявил об открытии катка с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала. До конца зимы там будут организовывать развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район», уточнил мэр.