Главное
Спецоперация на Украине
14:54 (мск), источник: m24.ru

Более 20 катков открылись на фестивальных площадках «Московских сезонов»

22 ледовых катка заработали на фестивальных площадках «Московских сезонов» в разных районах города, сообщили в пресс-службе проекта со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Источник: Freepik

«Круглый год на площадках “Московских сезонов” проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках “Путешествия в Рождество”. Помимо этого, каждой зимой там можно кататься на коньках», — отметила она.

В пресс-службе добавили, что посещение бесплатное. Катки работают по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным — с 10:00 до 22:00. Необходима предварительная регистрация на удобный сеанс.

Ранее Сергей Собянин объявил об открытии катка с искусственным льдом на главной площади Северного речного вокзала. До конца зимы там будут организовывать развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район», уточнил мэр.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализован
Кинотеатр "Круговая кинопанорама" открылся на ВДНХ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых