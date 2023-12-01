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13:40 (мск), источник: Новая Кубань

Штормовой нагон разорвал на части Ясенскую косу в Краснодарском крае

Экологи бьют тревогу.

Источник: Новая Кубань

«Шторм века», бушевавший в Краснодарском крае привел к образованию промоины в центральной части Ясенской косы, которая расположена в Приморско-Ахтарском районе.

Теперь северная часть косы недоступна для местных жителей и туристов.

По словам экологов, Ясенская коса это намываемое образование, состоящее из песка и ракушечника, очертания которого постоянно меняются. Раньше для стабилизации этого природного объекта высаживались растения, но потом эта деятельность была прекращена.

Экологи-общественники требуют принять меры по восстановлению лесных насаждений и запретить строительство прудов и каналов на косе, которая защищает населенные пункты от подтоплений.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что сильнейший ураган, обрушившийся на Краснодарский край и Крым принес масштабные разрушения.

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