13:40 (мск), источник: Новая Кубань
Штормовой нагон разорвал на части Ясенскую косу в Краснодарском крае
Экологи бьют тревогу.
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«Шторм века», бушевавший в Краснодарском крае привел к образованию промоины в центральной части Ясенской косы, которая расположена в Приморско-Ахтарском районе.
Теперь северная часть косы недоступна для местных жителей и туристов.
По словам экологов, Ясенская коса это намываемое образование, состоящее из песка и ракушечника, очертания которого постоянно меняются. Раньше для стабилизации этого природного объекта высаживались растения, но потом эта деятельность была прекращена.
Экологи-общественники требуют принять меры по восстановлению лесных насаждений и запретить строительство прудов и каналов на косе, которая защищает населенные пункты от подтоплений.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что сильнейший ураган, обрушившийся на Краснодарский край и Крым принес масштабные разрушения.