13:07 (мск), источник: ИА Башинформ
На трассе М-5 «Урал» на границе Башкирии вновь ограничили движение
На федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ввели временное ограничение движения из-за обильных снегопадов и метели.
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С 14.15 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта закрыт проезд на участке М-5 «Урал» с 1194 по 1548 км. Ориентировочное время окончания ограничения движения в 21.00, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Время ограничения движения может быть увеличено.
«Сотрудники ГИБДД оказывают всестороннюю помощь водителям, находящимся на данном участке автодороги», — отметил Севастьянов.
Напомним, трасса М-5 накануне была ограничена почти на сутки, проезд разрешили только сегодня утром. В результате образовалась многокилометровая пробка, водителям потребовалась помощь спасателей.