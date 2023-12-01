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13:07 (мск), источник: ИА Башинформ

На трассе М-5 «Урал» на границе Башкирии вновь ограничили движение

На федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ввели временное ограничение движения из-за обильных снегопадов и метели.

Источник: Башинформ

С 14.15 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта закрыт проезд на участке М-5 «Урал» с 1194 по 1548 км. Ориентировочное время окончания ограничения движения в 21.00, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Время ограничения движения может быть увеличено.

«Сотрудники ГИБДД оказывают всестороннюю помощь водителям, находящимся на данном участке автодороги», — отметил Севастьянов.

Напомним, трасса М-5 накануне была ограничена почти на сутки, проезд разрешили только сегодня утром. В результате образовалась многокилометровая пробка, водителям потребовалась помощь спасателей.

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