13:10 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске анонсировали шествие ёлочных игрушек и фестиваль снега
Праздничные мероприятия пройдут в начале января.
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По Красному проспекту Новосибирска пройдут артисты в костюмах ёлочных игрушек, а в парке «Арена» состоится фестиваль снега. О праздничных мероприятиях января в пресс-центре ТАСС в пятницу рассказала руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.
По её словам, шествие новогодних игрушек запланировано на 3 янвая. Оно завершится на площади Ленина, где все желающие смогут с ними сфотографироваться. А уже на следующий день в парке арена стартует фестиваль снега «Новосибирск — родина снежных баб», которых включит в себя многие ранее существовавшие элементы.
Для проведения шествия от ККК им. Маяковского перекроют центральную улицу мегаполиса. Для участия в нём, нужно прийти к точке старта в карнавальном костюме. По завершении шествия запланировано представление с участием артистов из восьми федеральных округов страны, которое ответит на вопрос, почему Новосибирск является родиной снежных баб.
В рамках фестиваля в парке «Арена» с 4 по 8 января пройдёт конкурс мастеров снежной скульптуры. Его итоги подведут в день закрытия. Отдельно проведут конкурс снежных фигур для непрофессионалов — обычных горожан.
Ещё одним праздничным место притяжения во время новогодних каникул станет Центральных парк. Его украсят яркой иллюминацией, будет работать каток.
«Сейчас парк работает над тем, чтобы недалеко можно было купить безалкогольный глинтвейн, небольшую выпечку, чтобы это было действительно хорошим времяпрепровождением», — рассказала начальник управления культуры Новосибирска Ирина Соловьева.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на выходных заработают первые катки.