13:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде наградили 10 участников СВО посмертно
Родным погибших защитников отечества передали Ордена Мужества.
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Накануне, 30 ноября, в музее-панораме «Сталинградская битва» прошло торжественное награждение участников СВО. Родные десятерых бойцов получили Ордена Мужества. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт музея.
Ордена посмертно получили Алексей Чебаков, Алексей Кобликов, Евгений Переходнов, Виктор Лопухов, Денис Храмов, Дмитрий Буриистренко, Александр Разумовский, Ренат Рамазанов, Сергей Карпенко и Владислав Генералов.
Ордена Мужества родственникам погибших вручили военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов, а также председатель комитета по делам национальностей и казачества региона Эдуард Давыдовский.