13:51 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
В Казахстане предлагают установить единое время по всей территории
Сейчас в стране применяются два часовых пояса.
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АЛМАТЫ, 1 дек — Sputnik. Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6. Эксперты предлагают перевести страну на UTC+5. Об этом говорили на заключительном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане, сообщает пресс-служба Минторговли.
По мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека, отмечается в сообщении.
«Этим вопросом я занимаюсь более 10 лет. Согласно научному консенсусу, для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. С позиции научно-исследовательских институтов и моих коллег ученых, переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов», — цитируются в сообщении слова специалиста по прикладной хронобиологии Болата Нурхожаева.
В Минздраве придерживаются аналогичной позиции.
«Большая часть населения Казахстана живет не по своему географическому часовому поясу. Группа экспертов, профессоров-физиологов в течение года изучала данный вопрос. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма», — сказал директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Даулет Алдынгуров.
Эксперты также отмечают, что помимо пользы здоровью установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.
В сообщении отмечается, что рабочая группа изучила международной опыт. В 175 странах мира установлен единый часовой пояс. Более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.
По итогам заседания был подготовлен и утвержден отчет, основанный на научных доводах и заключениях, который будет направлен в соответствующие госорганы.
Рабочая группа была создана в феврале этого года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В течение года ученые и эксперты изучали вопрос установления единого часового пояса на территории Казахстана.
В состав рабочей группы вошли ученые «Астрофизического института им. Ф. Г. Фесенкова», «Института генетики и физиологии», «Института географии и водной безопасности», «Института молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхожина», «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии», а также эксперты, общественные деятели, депутаты парламента РК и представители госорганов.