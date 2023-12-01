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13:49 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Популярные капсулы для стирки Tide запретили продавать в Беларуси

Госстандарт запретил продавать капсулы для стирки Tide в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать популярные капсулы для стирки Tide. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении говорится, что под запретом оказалось моющее синтетическое жидкое средство в растворимых капсулах Tide Color, производителем которого является Франция. В результате проведенной проверки выяснилось, что производитель умышленно указал, что названное средство подходит для использования в стиральных машинах любого типа.

Однако данные капсулы не могут использоваться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой. В ведомстве сказали, что показатель «пенообразующая способность» при норме не больше 180 мм составил 217±5 мм. Капсулы запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 декабря 2023 года.

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