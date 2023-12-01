13:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске резко похолодает до −21 градуса
В ближайшее время в Новосибирске и регионе ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют его к выходным.
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В Ночь на субботу 2 декабря температура составит −4… −6 градусов, а днем дойдет до −2… −4 градуса. Синоптики предупреждают о небольших осадках в виде снега. Возможен ветер юго-западный силой 4−9 м/с.
3 декабря в воскресенье погода начнет ухудшаться из-за прохождения циклона. В этот день ожидается усиление осадков, а также порывистый ветер. Температура ночью составит −4… −6 градусов, а днем — 0… +2 градуса. Ночью ветер южный силой 3−8 м/с, днем 10−15 м/с. Ветер может усилиться до 20 м/с. Ночью возможен небольшой снег, днем будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Прогнозируются метель и гололед.
Ночью 4 декабря ветер изменит свое направление с западного на северо-западный силой 10−15 м/с, также порывы до 20 м/с, а днем 7−12 м/с. Кроме этого, возможны осадки в виде мокрого снега ночью, днем он будет постепенно прекращаться. Уже к вечеру ожидается резкое похолодание до −14 градусов.
Специалисты обещают, что 5 декабря уже будет морозно, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до −16… −21 градуса, на севере области она будет до −28.
6 декабря в области распространится холодный циклон, который принесет умеренные осадки. Температура днем может повыситься до −2…-7 градусов, сообщает НГС.
После 6 декабря в регионе установится морозная погода. Дневные температуры могут опуститься до −23 градусов, а при прояснениях до −33.