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13:41 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе сотрудники ГИБДД два дня будут проверять водителей

В Уфе 1 и 2 декабря пройдут массовые проверки водителей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД проверят водителей на алкоголь, а также соблюдают ли они правила перевозки детей.

В ведомстве призвали граждан за рулем использовать ремни безопасности, соблюдать установленный боковой интервал и дистанцию.

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