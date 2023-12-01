13:41 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе сотрудники ГИБДД два дня будут проверять водителей
В Уфе 1 и 2 декабря пройдут массовые проверки водителей.
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Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Сотрудники ГИБДД проверят водителей на алкоголь, а также соблюдают ли они правила перевозки детей.
В ведомстве призвали граждан за рулем использовать ремни безопасности, соблюдать установленный боковой интервал и дистанцию.