В Никитском ботаническом саду выбрали Королеву и Принцессу Бала хризантем

Для сравнения напомним: 9 лет назад, в первую после Крымской весны осень, на выставочном участке было представлено 200 сортов и форм хризантем, в т. ч. 60 — крымских селекционеров.
24% голосов досталось хризантеме «Astroid» (уверенное второе место), 11% — «Красному Знамени», остальные поделили между собой в этой блистательной пятёрке «Мисс Вселенная» и «Большая Медведица».
Сорт «Симфония» создан в Никитском ботаническом саду нашим селекционером Наталией Смыковой в 2013 году, — комментирует директор НБС-ННЦ, чл. -корр. РАН Юрий Плугатарь. — «Симфония» — настоящая красавица, высокорослая, статная. Она эффектно выделяется среди других цветов своими оригинальными, ажурными, парящими соцветиями, которые, кстати, очень ценятся у японских и китайских селекционеров и флористов. Так что «Симфония» заслуженно получила свою корону, затмив всех соперниц. И, конечно, очень ценно, что выставка хризантем в нашем Саду проходит именно в открытом грунте, а не в теплицах. Конечно, все цветы прекрасны. Но те, что вырастают в условиях более суровых, радуя нас своей красотой вопреки любым погодным условиям, наделены особенным характером и шармом. Так что не зря мы говорим «Виват отечественным селекционерам!» — они создают по-настоящему уникальные творения.
Действительно, данный сорт достигает высоты в 130−150 см, а соцветия «Симфонии» специалисты описывают как сиренево-терракотово-красные, лучевидно-кудрявой формы, полумахровые, очень крупные, диаметром 22−27 см.
Хризантемы продержались в Никитском саду весь ноябрь, пережив даже «шторм века». Как говорит Вера Зыкова, к.б.н., заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ: «На второй день после шторма, когда-то светило солнце, то летели снежинки, гости Сада изумлённо разглядывали хризантемы-королевы прошлых лет. Особую выдержку проявил сорт “Василий Лановой” (получивший корону в прошлом году) и первая обладательница этого титула — хризантема “Anastasia”.
Принцесса Бала — хризантема “Счастливый Крым” Гибридная форма хризантемы мелкоцветковой “Счастливый Крым” создана в 2014 г. селекционером НБС-ННЦ Зоей Андрюшенковой. Низкорослая, высотой до 50 см, относится к группе вазонно-бордюрных хризантем, используемых как в цветочном оформлении для устройства бордюров, так и в качестве горшечной культуры.
Соцветие с невыгорающей на солнце красной окраской, полумахровое, ромашковидное, внутри мелкоцветковой садовой группы с большим от 7,5 до 8,0 см диаметром. В условиях Южного берега Крыма среднепозднего срока цветения, начало цветения III декада октября — I декада ноября. источник: пресс-служба Никитского ботанического сада.