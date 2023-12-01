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14:02 (мск), источник: РИА Новости

Умер первый губернатор Воронежской области

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников умер на 84-м году жизни.

ВОРОНЕЖ, 1 дек — РИА Новости. Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991—1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам представитель воронежского облправительства.

«В столице скончался бывший глава администрации региона Виктор Калашников», — сообщил представитель облправительства, не уточнив подробностей.

Калашников с октября 1991 года по март 1992 года был первым главой администрации Воронежской области. До этого занимал должность председателя Воронежского областного совета.

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