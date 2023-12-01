14:21 (мск), источник: АиФ Омск
В МЧС предупредили омичей об ураганном ветре 3 и 4 декабря
Ураганный и шквалистый ветер ожидается в регионе 3 и 4 декабря. 4 числа в Омской области сильное похолодание.
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Главное управление МЧС России по Омской области сообщило о резком ухудшении погоды. По данным синоптиков, в воскресение 3 декабря утром и днём в большинстве районов Омской области ожидается сильный шквалистый ветер порывами 17−22 м/с. В течение суток 3 декабря местами ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), гололёд и метель. Ночью 4 декабря резкое похолодание.
Сотрудники МЧС порекомендовали омичам по возможности остаться дома. Водителям необходимо быть максимально внимательными на дороге, а пешеходам обходить рекламные щиты, шаткие строения и всё, что может упасть вам на голову.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.