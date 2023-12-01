Главное
Спецоперация на Украине
14:21 (мск), источник: АиФ Омск

В МЧС предупредили омичей об ураганном ветре 3 и 4 декабря

Ураганный и шквалистый ветер ожидается в регионе 3 и 4 декабря. 4 числа в Омской области сильное похолодание.

Сейчас в Аннаполисе: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +4°

Главное управление МЧС России по Омской области сообщило о резком ухудшении погоды. По данным синоптиков, в воскресение 3 декабря утром и днём в большинстве районов Омской области ожидается сильный шквалистый ветер порывами 17−22 м/с. В течение суток 3 декабря местами ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), гололёд и метель. Ночью 4 декабря резкое похолодание.

Сотрудники МЧС порекомендовали омичам по возможности остаться дома. Водителям необходимо быть максимально внимательными на дороге, а пешеходам обходить рекламные щиты, шаткие строения и всё, что может упасть вам на голову.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта