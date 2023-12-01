14:23 (мск), источник: Комсомольская правда
В декабре 2023 в Перми изменятся расписание и схема движения некоторых автобусов
Рассказываем, как изменится расписание и схема движения некоторых автобусов в декабре 2023.
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В начале декабря 2023 года в Перми изменится расписание и схема движения автобусов № 33, 11, 37, 38, 75, 80, 45, 54, 13, 59, 6, 15, 49, 1 т и 35.
В начале декабря 2023 года в Перми изменится расписание и схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Изменения коснутся порядка пятнадцати автобусов: № 33, 11, 37, 38, 75, 80, 45, 54, 13, 59, 6, 15, 49, 1 т и 35. Как в декабре будут курсировать автобусы, рассказали в городском департаменте транспорта.
С 1 декабря 2023 года в Перми маршрут автобуса № 33 продлят от остановки «Микрорайон Костарево» до остановки «Улица 1905 года». Отмечается, что пока маршрут будет работать в тестовом режиме. В дальнейшем расписание автобуса № 33 планируется скорректировать в зависимости от пассажиропотока.
Также в связи с меняющимися дорожными условиями изменится расписание движения в течение дня автобусов № 11, № 37, № 38, № 75 и № 80. Также скорректируют расписание автобуса № 45 и № 54. На указанных маршрутах вводятся дополнительные отправления.
С 1 декабря 2023 изменится схема движения двух автобусов в Индустриальном районе Перми. В связи с высокой нагрузкой, вызванной ремонтом трамвайной линии, на автобусном маршруте № 13 запустят две дополнительные машины. Это позволит уменьшить интервал движения и снизить загрузку салонов.
Автобус маршрута № 59 вместо остановки «Улица Милиционера Власова» будет курсировать до новой конечной остановки «Планета», расположенной на территории одноименного торгового центра. При этом остановка на улице Мира продолжит обслуживаться автобусами № 13к и № 80.
На ряде других автобусных маршрутах появятся дополнительные рейсы
С 1 декабря 2023 года в связи с высокой загрузкой на маршруте № 6 «Микрорайон Железнодорожный — станция “Пермь-2” добавят один автобус. Отправления будут совершаться чаще, а поездки комфортнее.
Также в пиковые часы и вечернее время вырастет количество отправлений на автобусном маршруте № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок».
Для пассажиров, которые едут из микрорайонов Гайва и Верхняя Курья, вводятся дополнительные автобусы на маршруте № 49. Из них часть рейсов будут курсировать от остановки «5-й микрорайон» до «Улицы Попова».
Временно приостанавливается работа автобуса № 1 т
Кроме того, с 1 декабря в Перми временно приостанавливается работа автобуса № 1 т, курсирующий по маршруту «Заозерье — Центральный рынок». Причина — отказ перевозчика от дальнейшего обслуживания направления. Этот маршрут выставят на торги для поиска нового перевозчика.
В Перми с 4 декабря изменят схему движения автобуса № 35
С 4 декабря 2023 в Перми изменится схема движения автобуса № 35. Теперь два автобуса этого маршрута будут ходить от Театра-Театра до остановки «ПЭМЗ», как было ранее. В то же время, один автобус станет курсировать по маршруту «Завод профнастила — Пермский академический Театр-Театр». В городском департаменте транспорта пояснили, что такое решение приняли в связи с ремонтом трамвайной линии на улице Дзержинского.
Пассажиров просят быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.