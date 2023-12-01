В России с 2024 года начнут проводить диспансеризацию работающих граждан

«Мы предусмотрели в программе с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — рассказала Голикова в ходе конгресса «Национальное здравоохранение», который проходит на ВДНХ. Ее слова приводит ТАСС.
Как уточнила вице-премьер, диспансерное наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя при взаимодействии с ближайшим медучреждением, так и через заключение договора с медорганизацией.
Татьяна Голикова подчеркнула, что Конституция России гарантирует всем гражданам право на получение медицинской помощи. «С целью его соблюдения, особенно в отношении прикрепленного контингента к медицинским организациям Федерального медико-биологического агентства и к тем организациям, которые являются единственными в населенном пункте, вводим отдельный порядок предоставления подушевого норматива на равных с другими организациями условиях», — добавила она.
В России программа диспансеризации стартовала в 2013 году. Ее реализация осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования, то есть диспансеризацию россияне могут пройти бесплатно по полису ОМС. Пройти диспансеризацию граждане могут в поликлинике или другом медучреждении, к которому они прикреплены по месту жительства.
С 2024 года в состав профилактических мероприятий впервые войдет обследование на антитела к гепатиту С. Пройти скрининг бесплатно раз в десять лет смогут все россияне старше 25 лет.