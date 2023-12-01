Мандарины со «вкусом детства»: цены на фрукты и овощи на Комаровке

Корреспондент Sputnik оценил ассортимент и цены на самые популярные фрукты, ягоды и овощи на главном продовольственном рынке страны.
Кило черешни — по 250 рублей
Несмотря на то, что на улице — зима, на Комаровском рынке можно приобрести разные ягоды: клубнику, малину, черешню, ежевику, фейхоа и клюкву.
Цены на большинство ягод пугают своей дороговизной. К примеру, небольшая упаковка (300 граммов) египетской клубники стоит на рынке 20 рублей. Коробочки еще меньшего размера (125 граммов) с ежевикой, малиной или красной смородиной стоят и того дороже 25 рублей. Если вы жить не можете без черешни, то на Комаровке любимую ягоду тоже можно приобрести по 250 рублей за килограмм.
Стоимость еще одной популярной антиоксидантной ягоды — голубики — с прошлых выходных не изменилась и равна 8,90−9,90 рублям за 100 граммов ягоды. На Комаровке также опять появилась недорогая азербайджанская фейхоа по 7,90 рублей за килограмм. На рубль подешевела самая популярная ягода — клюква, килограмм которой можно приобрести на рынке за 13,90 рублей.
Итак, приобрести фрукты на Комаровке сегодня можно по таким ценам: виноград темный (Молдова) — 9,90, виноград «Киш-миш» (Турция) — 11,90 рубля за килограмм, лимоны (Испания) — за 7,90 рублей, бананы — 3,90 рубля (Эквадор), киви «Земляничный» (Италия) — 7,90 рублей, свитти (Израиль) — 15,90 рублей.
Мини-помело стоит 13 рублей за 1 штуку, лайм — 29 рублей, апельсин (Испания) — 9,90, грейпфрут (ЮАР) — 8,50, гранат (Азербайджан) — 9,90 рублей, мандарин «Клементин» (Испания) — 14,90, мандарин (ЮАР) — 11,90, мандарин «Вкус детства» (Абхазия) — 13,90, мандарин «Беби» (Испания) — 14,50, мандарин (Турция) — 9,90 рублей.
Чернослив из Молдовы обойдется в 5,50 рублей за килограмм, яблоки «Ананасные голд» (Беларусь) — 2,90, яблоки «Алеся» (РБ) — 2,90 рубля, яблоки «Каштель» (Беларусь) — 2,90, груши «Лукас» (РБ) — 7,50, груши «Бэра» — 7,50, арбуз (Азербайджан) — 3,90 рубля, дыня (Узбекистан) — 9,90 рублей, хурма «Ка-ки» (Испания) — 14,90, хурма «Королек» (Узбекистан) — 7,90 рублей.
«Черри» на ветке — самые дорогие на Комаровке
На овощных прилавках Комаровского рынка — свежая и квашеная капуста, картофель, чеснок, сладкий перец. Здесь пока еще можно купить и домашние пинские томаты — как говорят продавцы, уже последние в этом году. К слову, цены на домашние помидоры более, чем приятные, — в пределах 3,50−5 рублей за килограмм.
Для сравнения: азербайджанские «Малиновые» стоят на Комаровке 14,50 рублей, турецкие «Черри» — 11,90, а «Черри» на ветке — все 17,90 рублей.
Белорусские колючие огурчики продавцы предлагают приобрести за 10,90 рублей. Гладкие огурцы обойдутся для покупателя традиционно дешевле — 7,90 рублей за килограмм.
Цены на другие популярные овощи на Комаровке выглядят так: свежая белокочанная капуста «Слава» — 2 рубля, капуста цветная — 5,90 рублей (РФ), капуста «Брокколи» — 8,50 рублей (Беларусь), морковь — 2−3 рубля, свекла «Бордо» — 2 рубля (Беларусь), лук «Крымский» — 15 рублей, лук салатный — 12 рублей, чеснок (Узбекистан) — 15 рублей, картофель «Королева Анна» (Беларусь) — 1,99 рубля, картофель «Вектор» (Беларусь) — 1,99.
Перец сладкий (Испания) будет стоить 9,90 рублей за килограмм, корень сельдерея — 9,90 рублей, баклажаны (Иран) — 11 рублей, кабачок — 4, репа — 4 рубля, тыква «Мускатная» — 4−5 рублей, батат (Египет) — 22 рубля, имбирь (Китай) — 30 рублей, грецкие орехи (РФ) — 11, квашеная капуста без уксуса и сахара- 10 рублей, соленые огурцы — 8 рублей.
Как всегда, на Комаровке можно купить зелень. Сто граммов белорусского укропа, петрушки и салата — за 1,50 рубля, шпината и кинзы — за 2, мяты и рукколы — за 4 рубля.