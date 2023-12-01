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Спецоперация на Украине
14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре с 1 по 5 декабря ограничат движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе

Самарцев предупредили о временной корректировке движения автобусов № 59, № 75 и № 27.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на несколько дней ограничат движение транспорта на Зубчаниновском шоссе. Меры введут на время проведения работ по ремонту и модернизации теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 22:00 1 декабря до 6:00 5 декабря 2023 года ограничат проезд транспорта по Зубчаниновскому шоссе в районе дома № 20 по улице Мелекесской. Изменения движения коснутся и работы общественного транспорта. Автобусы № 59, № 75 и 27 направят в объезд. Со схемами их движения можно ознакомиться здесь.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и заранее планировать свои поездки.

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