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14:55 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на федеральных трассах

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы.

Сейчас в Аннаполисе: +4° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: ГУ МЧС по НСО

В предстоящие выходные на трассах Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Информацию об этом распространила пресс-служба «Сибуправтодора».

По данным ведомства, 2 и 3 декабря в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье ожидаются порывы ветра до 14−18 м/с, перепады температу воздуха от −2 до +3◦C, ухудшение видимости, мокрый снег, местами метели и гололёд.

В связи с этим дорожные организации области переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Сложные дорожные условия ожидаются также в соседних Кемеровской, Омской и Томской областях.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 1 декабря 2023 года стало самым теплым в Новосибирске за последние 10 лет.

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