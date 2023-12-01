Некоторые выходы на станции метро «Домодедовская» закрыли по 1 марта

В ведомстве уточнили, что это связано с проведением работ по обновлению облицовки.
«С 30 ноября по 1 марта 2024 года на станции “Домодедовская” поочередно закроют на ремонт выходы: № 2−3 полностью, № 1 и подуличный переход южного вестибюля — частично, № 8−9 -полностью, № 7 и подуличный переход северного вестибюля — частично», — уточняется в публикации.
Департамент принес извинения пассажирам за доставленные неудобства и призвал заранее продумывать свой маршрут.
Ранее стало известно, что вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии (выходы № 1−2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.
Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией «Октябрьская» Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.