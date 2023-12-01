15:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В пяти городах Челябинской области на день вводят режим неблагоприятных метеоусловий
Синоптики предупредили о смоге в пяти городах Челябинской области.
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В пяти городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом предупредили в министерстве экологии региона.
— По данным регионального ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте с 19 часов 1 декабря до 15 часов 2 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, — уточнили в ведомстве.
В период неблагоприятных метеоусловий предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить длительные прогулки на улице.
Как сообщили в челябинском Гидрометцентре, 2 декабря в регионе будет облачно, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночные температуры — от −7 до −12 градусов, на крайнем юге до −1, днем — от −4 до +1, в горах — до −8. В воскресенье, 3 декабря, погода должна улучшиться — будет облачно с прояснением, местами небольшой снег. Температура ночью останется так же на уровне от −7 до −12, днем похолодает — от −5 до −10.
Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии или по телефону +7−906−890−96−70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.