15:37 (мск), источник: Om1.ru
В Омск прибыл поезд Деда Мороза
Билеты были раскуплены ещё к началу ноября.
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В первый день зимы, 1 декабря, в Омск прибыл поезд Деда Мороза. Новогодний состав приехал на первый путь омского железнодорожного вокзала к девяти утра.
Омичи могли не только увидеть главных героев новогоднего праздника — Деда Мороза и Снегурочку, но и других волшебных персонажей, а также посетить вагон-приемную, вагон-лавку, вагон-кукольный театр, вагон-ресторан.
Напомним, поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга 11 ноября и уже успел объехать почти два десятка городов. Впереди долгий путь по городам страны вплоть до Владивостока и обратно. Всего новогодний состав проедет 25 000 км.
Отметим, что все билеты в передвижную резиденцию главного зимнего волшебника омичами были раскуплены ещё в начале ноября.