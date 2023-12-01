«Зарплаты водителей нормальные»: в мэрии Екатеринбурга ответили на критику общественного транспорта

Реакцию Корюкова спровоцировало выступление активиста Алексея Кофмана, раскритиковавшего общественный транспорт. В своей речи Кофман указал на изношенность трамваев, большие интервалы в движении автобусов и, главным образом, на низкие зарплаты водителей. Ссылаясь на эти нерешенные проблемы, общественник вовсе предложил отклонить проект городского бюджета.
Комментируя выступление, Корюков вежливо возразил: город регулярно обновляет свой парк и следит за состоянием транспорта. А о зарплатах водителей вице-мэр решил ответить развернуто.
"Этот вопрос очень часто обсуждается и, наверное, не совсем корректно озвучивается. Заработная плата водителя — она не низкая.
Самая высокая заработная плата среди транспортных организаций — 60−70 тыс. [рублей]. А вот в частных организациях 16−18 тыс. Вы бы там спросили, как люди работают!" — обратился Корюков к Кофману.
Вице-мэр предположил, что в действительности в частных компаниях зарплаты водители могут быть и выше. Но тогда часть денег выплачивается им в обход уплаты налогов. «Вы считаете, что так надо работать? Я считаю, что нет», — резюмировал он.
Вместе с тем Корюков признал, что вопрос с зарплатами водителей находится на контроле главы города Алексея Орлова. «Очень, знаете, черные оценки даются, что транспорт не развивается. Но давайте честно скажем: 300 автобусов на газомоторном топливе, 50 троллейбусов [купленные на средства] из фонда президента России… А в следующем году мы обновляем трамвайный парк», — обозначил Корюков корреспонденту ЕАН по итогам обсуждений.