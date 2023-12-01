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17:16 (мск), источник: РИА Крым

Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

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«Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление о предоставлении компенсационных выплат в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры “Мои Документы”, а также на портал госуслуг, — написал в Telegram-канале Аксенов и добавил. — Основное условие получения выплат — нахождение жилого помещения в зоне ЧС».

Согласно сообщению министерства труда и социальной защиты Республики Крым, порядок и размер выплаты гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера межмуниципального, регионального или федерального уровня, определены постановлением Совмина РК № 367 от 23 мая 2022 года.

«Единовременная материальная и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации».

подчеркивается в сообщении

Какие выплаты положены пострадавшим от ЧС крымчанам

  • Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека;


  • Финансовая помощь гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате — 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате — 100 тысяч рублей на человека;

  • Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;

  • Единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью. Тяжкий вред или средней тяжести вред — в размере 400 тысяч рублей на человека, легкий вред — 200 тысяч рублей на человека.

«Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации», — добавили в министерстве.

Порядок оценки

Критерии нарушения условий жизнедеятельности определены приказом МЧС России № 795 от 30 декабря 2011 года. Они выражаются, в том числе, в невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях.

Условия оценивается по следующим показателям: степень повреждения здания или помещения, а также состояние теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Определение степени повреждения элементов зданий (помещений) производится визуально в процентах. Поврежден или частично разрушен хотя бы один из конструктивных элементов: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, кровля, окна и двери, отделка. Состояние теплоснабжения и электроснабжения определяются инструментально, водоснабжения — визуально.

«Невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате ЧС более суток прекращено электроснабжение или водоснабжение, либо в холодный период года более суток температура в жилой комнате ниже +18 градусов при влажности выше 60%», — уточнили в министерстве.

При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости выполняют Комиссии органа местного самоуправления муниципальных образований в РК с выходом на место. По результатам комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.

При возникновении вопросов пострадавшие могут получить консультацию по телефонам:

  • Евпатория:+7 (36569) 3−22−49
  • Джанкой: +7 (36564) 3−14−28
  • Саки: +7 (36563) 3−04−03, +7 (36563) 3−14−41
  • Судак: +7 (36566) 3−26−78, +7 (36566) 2−24−19
  • Красноперекопский район: +7 (36565) 2−12−33
  • Сакский район: +7 (36563) 3−06−04
  • Симферопольский район: +7 (3652) 560−266, +7 (3652) 560−267
  • Белогорский район: +7 (36569) 9−15−94
  • Нижнегорский район: +7 (3654) 2−12−71
  • Советский район: +7 (36551) 9−29−03
  • Черноморский район: +7 (36558) 9−12−94
  • Джанкойский район: +7 (36564) 3−32−92
  • Красногвардейский район: +7 (36556) 2−50−29
  • Бахчисарайский район: +7 (36554) 4−24−48

Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8 800 100 00 01.

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