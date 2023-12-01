Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

«Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление о предоставлении компенсационных выплат в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры “Мои Документы”, а также на портал госуслуг, — написал в Telegram-канале Аксенов и добавил. — Основное условие получения выплат — нахождение жилого помещения в зоне ЧС».
Согласно сообщению министерства труда и социальной защиты Республики Крым, порядок и размер выплаты гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера межмуниципального, регионального или федерального уровня, определены постановлением Совмина РК № 367 от 23 мая 2022 года.
Какие выплаты положены пострадавшим от ЧС крымчанам
«Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации», — добавили в министерстве.
Критерии нарушения условий жизнедеятельности определены приказом МЧС России № 795 от 30 декабря 2011 года. Они выражаются, в том числе, в невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях.
Условия оценивается по следующим показателям: степень повреждения здания или помещения, а также состояние теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.
Определение степени повреждения элементов зданий (помещений) производится визуально в процентах. Поврежден или частично разрушен хотя бы один из конструктивных элементов: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, кровля, окна и двери, отделка. Состояние теплоснабжения и электроснабжения определяются инструментально, водоснабжения — визуально.
«Невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате ЧС более суток прекращено электроснабжение или водоснабжение, либо в холодный период года более суток температура в жилой комнате ниже +18 градусов при влажности выше 60%», — уточнили в министерстве.
При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости выполняют Комиссии органа местного самоуправления муниципальных образований в РК с выходом на место. По результатам комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.
При возникновении вопросов пострадавшие могут получить консультацию по телефонам:
Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8 800 100 00 01.