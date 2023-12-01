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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Желтый уровень опасности из-за непогоды объявили в Самарской области 2 декабря

Самарцев предупредили об усилении ветра, мокром снеге, гололеде и снежных заносах на дорогах 2 декабря.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и снега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация, что 2 декабря местами в регионе ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, гололед. Днем — метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Порывы западного ветра будут достигать 15−18 м/с, — рассказали в ведомстве.

Жителям региона рекомендуют ограничить выход из зданий. Если сильный ветер уже застал на улице, не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, стоять под деревьями.

Автомобили лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного — «101».

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