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17:29 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Блокировка карт и антифрод-системы. Как узбекистанцев планируют защитить от кибермошенников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Центральный банк получил право давать указания финансовым и платежным организациям на блокировку банковских карт и счетов в случае осуществления подозрительных операций на срок до трех дней, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это утверждено постановлением президента о мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции и борьбы с цифровыми правонарушениями от 30 ноября.

Банкам и платежным организациям поручено внедрить антифрод-системы и автоматический контроль за проведением крупных переводов. Также поставлена задача заняться повышением цифровой финансовой грамотности населения.

Планируется ограничить новым пользователям мобильных приложений банков и платежных систем переводить деньги в течение часа после регистрации, а также собирать данные IMEI, IMSI, DeviceID и другую информацию о мобильном устройстве.

Соответствующий комплекс мер должен быть разработан и утвержден Центральным банком в течение одного месяца.

Кроме того, МВД, Генеральной прокуратуре совместно с другими компетентными органами поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить методику расследования преступлений, совершенных с помощью цифровых технологий.

Для справки:

Антифрод-системы — комплекс мер, позволяющих оценить банковские или интернет-транзакции на степень вероятности мошенничества.

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