Блокировка карт и антифрод-системы. Как узбекистанцев планируют защитить от кибермошенников

Это утверждено постановлением президента о мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции и борьбы с цифровыми правонарушениями от 30 ноября.
Банкам и платежным организациям поручено внедрить антифрод-системы и автоматический контроль за проведением крупных переводов. Также поставлена задача заняться повышением цифровой финансовой грамотности населения.
Планируется ограничить новым пользователям мобильных приложений банков и платежных систем переводить деньги в течение часа после регистрации, а также собирать данные IMEI, IMSI, DeviceID и другую информацию о мобильном устройстве.
Соответствующий комплекс мер должен быть разработан и утвержден Центральным банком в течение одного месяца.
Кроме того, МВД, Генеральной прокуратуре совместно с другими компетентными органами поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить методику расследования преступлений, совершенных с помощью цифровых технологий.
Антифрод-системы — комплекс мер, позволяющих оценить банковские или интернет-транзакции на степень вероятности мошенничества.