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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Потепление и туманы: в декабре в Волгоградской области будет дождливо

В Волгоградской области в выходные вместо снега будут дожди.

Сейчас в Аннаполисе: +5° 0 м/с 70% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Наступила зима, но в ближайшее время снега в Волгоградской области не ждать, как и морозов. Вместо этого синоптики обещают потепление и дожди. О том, какой будет погода в регионе 2 и 3 декабря, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— Осадки, преимущественно в виде мокрого снега, дождя, ночью местами сильные. В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами туман, — рассказали в ЦГМС.

Ветер юго-западный и северо-западный, максимальные порывы достигнут 15−18 м/с. В субботу, 2 декабря, ночью будет +3…+8º (местами −4…+1º), днем в до +10º. В воскресенье, 3 декабря, потеплеет. Ночью 0…+5 (в отдельных районах 0…-5º), днем +2…+7º, в южной части до +12º.

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