16:08 (мск), источник: Комсомольская правда
«Кашель до рвоты. Думала, потеряю легкие»: в Сибири проснулась болезнь, о которой уже забыли врачи
Новосибирцы рассказали, как по несколько недель болеют коклюшем.
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В Сибири вспышка коклюша. В сентябре в Красноярском крае выявили в 125 раз больше случаев заболеваемости, чем год назад. В Томской области за 10 месяцев зарегистрировали 164 случая, тогда как год назад их было всего два. В Новосибирске тоже вспышка. И хотя официальной статистики, сколько людей за последний месяц переболели коклюшем, нет, динамика настораживает: все больше сибиряков сообщают, что сталкивались с болезнью. Причем узнали об этом не в поликлиниках, а только когда обратились в частные медцентры. Коклюш считается больше детской инфекцией (и опасен именно для младенцев), ее называют еще 100-дневным кашлем. Причем болезнь была почти забыта. Казалось бы, ее давно победили прививками. Однако выяснилось, что от коклюша не застрахованы и взрослые, причем даже если их вакцинировали в детстве.
«САМИ НЕ ЗНАЯ, ЗАРАЖАЛИ ВСЕХ КРУГОМ»
Жительница Новосибирска Динара проболела коклюшем почти месяц. Симптомы поначалу были как при обычной простуде, но вскоре дал о себе знать сильный лающий кашель.
— У меня сильно начало першить в горле, поднялась температура, но невысокая, около 37,2. Я пришла к врачу, думала, что выпишут больничный на пять дней. Ни о каком коклюше, конечно, разговора не было, поставили диагноз «бронхит». И когда я пришла во второй раз, думая закрыть больничный, то начала сильно кашлять. Ночами кашель был особенно сильный: я не могла вообще лечь на спину, задыхалась и дома, и на улице. Кашель был до рвоты. Думала, легкие потеряю, — рассказала Динара КП-Новосибирск.
Врач направила пациентку к другому терапевту, которая также не диагностировала коклюш, а назначила антибиотики в уколах для лечения бронхита.
— И когда я проставила уколы, но кашель не прошел, меня направили к пульмонологу. Та назначила еще таблетки-антибиотики, капельницы. И только тогда мне понемногу начало становиться лучше. До этого на приемы в поликлинику я просто ползала. А тут наконец-то смогла дышать. Вскоре мне сказали, что по городу гуляет коклюш. Я рассказала об этом врачу — и она даже не стала отрицать! Проблема в том, что анализ на определение коклюша платный, и поэтому его никому не назначают. Не поймешь, чем болеешь, пока сам не сделаешь. В итоге я сделала, и у меня подтвердился коклюш. Я считаю, что тяжело переболела, кое-как выкарабкалась, до сих пор подкашливаю. Интересно, что прививку в детстве мне делали, а муж с сыном от меня не заразились, — говорит Динара.
Другие новосибирцы также отмечают момент, что врачи ставят разные диагнозы, более привычные.
— Пошли с ребенком к врачу, когда появились признаки простуды. Сначала нас лечили от гриппа, потом взяли тест на ковид — не подтвердился. После начали лечить от бронхита, и все затянулось на полтора месяца. Узнали о коклюше только когда сами сходили в платный центр и сдали анализ. Самое ужасное, что до этого мы сидели в коридоре поликлиники и всех кругом заражали, сами того не ведая, — делится с КП-Новосибирск другая сибирячка Юлия.
ПОЧЕМУ КОКЛЮШ ПРОСНУЛСЯ
На ранних стадиях коклюш очень просто перепутать с другими респираторными инфекциями. Кашель поначалу сухой, а в разгар болезни становится приступообразным и свистящим, иногда до выделения мокроты или рвоты. Но такие симптомы вызывают множество других вирусов и бактерий.
— То, что одному врачу покажется бронхитом, другому покажется туберкулезом. Поэтому, чтобы определить коклюш, нужна лабораторная диагностика. Заболевание вызывает конкретный микроорганизм — палочка Борде — Жангу, — объяснил КП-Новосибирск профессор, доктор биологических наук Александр Шестопалов. — Другое дело, почему врачи не направляют на эти анализы.
А вот причины, почему коклюш так массово стал захватывать разные регионы, еще предстоит установить.
— Считаю, что одной из причин может быть отказ от вакцинации. Вакцина, которую вводят в детстве, достаточно эффективная. Но всех ли детей вакцинируют, учитывая, что появилась новая мода отказываться от прививок? А случаи, когда заболели привитые, надо рассматривать отдельно. Возможно, этот микроорганизм изменил свои свойства или у человека оказалась в целом слабая иммунная система, — рассуждает Александр Шестопалов.