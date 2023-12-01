16:31 (мск), источник: НТА-Приволжье
Две крупные свалки в Нижегородской области полностью ликвидированы
Нижний Новгород. 1 декабря. НТА-Приволжье — Две крупные свалки в Нижегородской области полностью ликвидированы.
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Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию доложил о рекультивации ещё двух объектов накопленного экологического вреда — это свалка в Нижнем Новгороде на Московском шоссе и в Первомайске на склоне к реке Умочь.
Работы по обоим объектам велись в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Отмечается, что в Нижнем удалось рекультивацию удалось завершить раньше срока. Однако в Первомайске процесс осложнялся тем, что отходы находились в водоохранной зоне реки Умочь. Технологическое решение предусматривало вывоз на лицензированный объект размещения с последующей рекультивацией нарушенных земель, освобожденных от отходов. При этом потребовалась корректировка проекта в связи с тем, что фактическая плотность отходов вдвое превышала проектную, соответственно, выросли объем и масса.
«Несмотря на это, было получено положительное заключение экологической экспертизы, и уже завершилась комиссионная приемка работ», — подчеркнул Денис Егоров.
Площадь ликвидированной свалки в Первомайске составила 3,2 га, объём отходов — 226,6 тыс. куб. м. Заказчиком выступило ГБУ НО «Экология региона».
Свалка на Московском шоссе ликвидирована на площади 16,39 га, объем отходов — 140,41 тыс. куб. м. Заказчиком выступило МКУ «Горкомэкологии». Работы выполнены опережающими темпами, приёмка состоялась в конце октября 2023 года.
Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта — эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.