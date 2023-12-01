16:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Как будет работать резиденция Деда Мороза в Волгограде: расписания, сколько стоит
В Волгограде резиденция Деда Мороза откроется 9 декабря 2023.
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Наступил декабрь, а это значит, что до Нового года остался всего месяц. Зимний праздник не может обходиться без своего главного волшебника. Волгоградские девчонки и мальчишки не останутся без Деда Мороза. В Волгограде будет работать его резиденция, рядом с которой в ЦПКиО высадили трехметровую сербскую ель, рассказали в парке. Сайт volgograd.kp.ru публикует, как будет работать резиденция Деда Мороза в Волгограде, ее расписание и стоимость билета.
График работы резиденции Деда Мороза в ЦПКиО Волгограда: ежедневно с 9 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. Открытие 9 декабря состоится в 13.00. Чтобы встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, на сайте парка нужно купить билет, стоимость 1000 рублей. Ребят ждут игры, загадки, конкурсы, фотосессии и сладкие подарки.
Расписание сеансов резиденции Деда Мороза в ЦПКиО Волгограда: ежедневно с 10.00 до 11:00 и с 11.15 до 12.15 группы до 6 лет включительно, с 12.30 до 13.30 и с 13.45 до 14.45 группы от 7 лет и старше. Для организованных групп от детсадов и школ резиденция Деда Мороза будет работать с 10 декабря 2023 по 14 января 2024 в 15.00 и в 16.15.
Напомним, в Волгограде также будет работать почта Деда Мороза.