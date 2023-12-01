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16:32 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Южноуральские пожарные напоили 200 коров, застрявших на трассе в снегопад

История произошла на днях в Челябинской области, когда из-за непогоды федеральные дороги в регионе были перекрыты.

Источник: ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Из-за ограничения движения для большегрузов шесть скотовозов остановились на вынужденную стоянку недалеко от Аши. Машины проезжали по территории региона транзитом, они следовали из Рязанской области в Кемерово.

В машинах на тот момент находилось 200 стельных коров, которые нуждались в воде. Спасать буренок от жажды отправились огнеборцы из Аши. Они оперативно приехали на место вынужденной стоянки и с помощью пожарных рукавов и автоцистерны наполнили поилки животных водой.

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