17:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Самый яркий звездопад: в середине декабря в Крыму можно будет увидеть «метеоритный дождь» Геминиды
Крымчане увидят самый яркий звездопад Геминиды 15 декабря.
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Перед Новым годом крымчане смогут наблюдать одно из самых ярких и красивейших метеорных потоков года — звездопад Геминиды. Как рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, метеорные потоки будут действовать с 13 по 15 декабря.
По словам ученого, звездопад Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, который даже превосходит по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.
Декабрьский метеорный поток — это уже традиционное явление для этого периода. Каждый год их наблюдают в середине первого месяца зимы. Многие даже загадывают желание, смотря на ночное небо.
Так, в пик звездопада — 15 декабря — белые и яркие метеоры могут падать очень часто — до 120−150 единиц в час. Увидеть их можно без специальных оптических приборов из любой точки Крыма. Главное условие — темное место без городских засветов и фонарей.
— Это самый сильный поток метеоритов в году, поэтому на него обязательно стоит посмотреть. Для этого достаточно уехать за город или выйти в темное место на улице и поднять голову вверх. К тому же, в этот период луна будет светить очень тускло — все условия для волшебства, — отмечает астроном.
— Лучше всего подняться в горы. Там для нас всегда открываются самые обширные виды на ночное небо. Все небо будет, как на ладони. Также можно приехать в поселок Научный, где находится обсерватория и еще лучше разглядеть звездопад.
Пик звездопада придется на 15 число после полуночи и до рассвета. Именно в это время он достигнет наивысшей активности.
Кроме того, с 21 на 22 декабря ожидается пик действия еще одного метеорного потока — звездопада Урсиды. Он приходится на самую длинную ночь года и ожидается до 10 метеоров в час.
— Этот метеорный поток действует каждый год с 17 по 27 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с.