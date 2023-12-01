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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Самый яркий звездопад: в середине декабря в Крыму можно будет увидеть «метеоритный дождь» Геминиды

Крымчане увидят самый яркий звездопад Геминиды 15 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Перед Новым годом крымчане смогут наблюдать одно из самых ярких и красивейших метеорных потоков года — звездопад Геминиды. Как рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, метеорные потоки будут действовать с 13 по 15 декабря.

По словам ученого, звездопад Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, который даже превосходит по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

Декабрьский метеорный поток — это уже традиционное явление для этого периода. Каждый год их наблюдают в середине первого месяца зимы. Многие даже загадывают желание, смотря на ночное небо.

Так, в пик звездопада — 15 декабря — белые и яркие метеоры могут падать очень часто — до 120−150 единиц в час. Увидеть их можно без специальных оптических приборов из любой точки Крыма. Главное условие — темное место без городских засветов и фонарей.

— Это самый сильный поток метеоритов в году, поэтому на него обязательно стоит посмотреть. Для этого достаточно уехать за город или выйти в темное место на улице и поднять голову вверх. К тому же, в этот период луна будет светить очень тускло — все условия для волшебства, — отмечает астроном.

— Лучше всего подняться в горы. Там для нас всегда открываются самые обширные виды на ночное небо. Все небо будет, как на ладони. Также можно приехать в поселок Научный, где находится обсерватория и еще лучше разглядеть звездопад.

Пик звездопада придется на 15 число после полуночи и до рассвета. Именно в это время он достигнет наивысшей активности.

Кроме того, с 21 на 22 декабря ожидается пик действия еще одного метеорного потока — звездопада Урсиды. Он приходится на самую длинную ночь года и ожидается до 10 метеоров в час.

— Этот метеорный поток действует каждый год с 17 по 27 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с.

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