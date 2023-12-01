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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Сын Боярского рассказал, что его отец уже хочет курить, но врачи запрещают.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын артиста Сергей Боярский.

Во вторник Боярский-младший сообщал РИА Новости, что его отец перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Супруга Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан сообщала агентству, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.

«Папа находится в Мариинской больнице… Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку», — сказал Сергей Боярский журналистам. По его словам, пока медики не разрешают Боярскому вернуться к курению, и покурить тайком ему не удается.

Сын артиста добавил также, что врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе. «Я думаю, что если все будет нормально, то в какой-то обозримой перспективе. Может быть, на следующей неделе врачи скажут что-то более определенное», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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