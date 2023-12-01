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19:29 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какая погода будет в Казахстане 2 декабря

АЛМАТЫ, 1 дек — Sputnik. На погоду западных, северных и восточных регионов республики будет оказывать свое влияние Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сообщает Казгидромет. В связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, метель. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 3 м/с 57% 766 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.kz

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), низовая метель. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем около 0 градусов.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2 −7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 8−10 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 13−15 тепла.

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