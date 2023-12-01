19:29 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какая погода будет в Казахстане 2 декабря
АЛМАТЫ, 1 дек — Sputnik. На погоду западных, северных и восточных регионов республики будет оказывать свое влияние Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сообщает Казгидромет. В связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, метель. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.