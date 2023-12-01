17:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Гидрометцентр Татарстана пообещал жителям республики декабрь без аномалий
Средняя температура будет в пределах климатической нормы.
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В Гидрометцентре Татарстана сделали прогноз погоды на декабрь 2023 года. По данным синоптиков, никаких погодных аномалий ждать не стоит. Масштабных осадков ждать не стоит. Их количество, по данным синоптиков, также прогнозируется в пределах нормы.
Что касается погоды на ближайшие дни, то в субботу, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода, ночью начнется снег, который днем заметно усилится. В некоторых районах республики возможна метель. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза. Днем — около 0 градусов.
В воскресенье, 3 декабря, снегопады сойдут на нет. В отдельных районах возможен туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза. Днем — от 4 до 9 градусов ниже нуля.