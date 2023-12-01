17:38 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже перекроют часть улицы Карла Маркса из-за строительства ресторана
Часть пешеходных дорожек на улице Карла Маркса скоро станет недоступна.
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В мэрии Воронежа сообщили о начале строительства ресторана на улице Карла Маркса, 67Б. Он будет возведен на участке, смежном с объектом культурного наследия регионального значения «Завод Столля». На данный момент от него сохранился только остов здания конторы предприятия, организованного еще в конце XIX века.
Несколько дней назад в мэрии выдали разрешение на строительство по проекту архитектора Сергея Забнина. Скоро начнется уборка территории. А потом от дома № 67/1 до дома № 65к2 станут недоступны пешеходные дорожки, располагающиеся в середине и с нечетной стороны улицы. По информации строительной компании, на следующей неделе здесь планируется установка ограждения с воротами для въезда техники. Она будет двигаться по пешеходной части улицы Карла Маркса со стороны Студенческой. В мэрии заявили, что альтернативных способов движения техники нет.
В случае повреждения плитки во время работ фирма-застройщик берет все обязательства по ее восстановлению на себя. Работы будут проводить под контролем специалистов городского управления экологии.