17:52 (мск), источник: Нижегородская правда
В нижегородской мэрии рассказали, как будут закрывать улицы для парковки
Дорожные знаки, аншлаги о времени и сроках уборки снега обещают размещать за сутки.
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В Нижнем Новгороде введен запрет на остановку и парковку транспорта на 45 улицах и площадях, в основном в центре города, на время снегоуборочных работ. Сообщалось, что информационные аншлаги установят заранее, чтобы у водителей было время перепарковать свои автомобили. Редакция сайта pravda-nn.ru выяснила, когда именно будут ставить аншлаги, как долго будет действовать запрет.
Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, дорожные знаки, аншлаги, объявления о времени и сроках проведения работ по уборке и вывозу снега дорожные службы размещают в местах парковки автомобилей за сутки.
Срок действия ограничения зависит от объёма снега, который планируется вывезти, и условий проведения работ. Так, на дворовых территориях в связи со стесненными условиями работа габаритной дорожной техники затруднена и требует больше времени.
В департаменте пообещали не вводить ограничения одновременно на соседних улицах, чтобы автомобилистам было где парковаться, а также сообщили, что автомобиль, мешающий уборке снега, будет перемещаться на очищенную территорию в пределах видимости от места его парковки.
Напомним, ограничения на парковку во время уборки снега будут действовать до 15 марта.
Ранее мэр Юрий Шалабаев пояснил в соцсетях, что после уборки снега запрещающие парковку знаки уберут.
«Прошу отнестись с пониманием, так как не убранные от снега улицы сильно заужаются и становятся местами скопления пробок», — заключил мэр.