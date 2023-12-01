18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
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Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее директор Большого Театра Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра, заявив, что 30 ноября стало его последним днем работы.
Верховный суд запретил движение ЛГБТ в России
Решение следует «исполнять немедленно».
На юг России обрушился мощный ураган
Стихия затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край.
Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии
Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
Финляндия закрыла всю границу с Россией для беженцев
Прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии теперь будет идти лишь в аэропортах и морских портах.
Крупнейший в мире айсберг вынесло в открытый океан
Айсберг А23а площадью 4,2 тыс. кв. м (около двух Петербургов) в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане.
Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» санкций
Номинация ей досталась за вклад в усиление российской экономики, несмотря на старания Запада.
Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
Киссинджер был госсекретарем в 1973—1977 годах, на это время пришлись попытки наладить отношения США с СССР и Китаем, а также прекратить войну во Вьетнаме.