Штормовое предупреждение объявлено в Астане и девяти областях Казахстана на субботу

«В Астане 2—3 декабря ожидается метель, гололед. 3 декабря ветер юго-западный порывы 15−20, временами 23−25 м/с. 2 декабря ожидается ночью и утром туман. В Акмолинской области 2 декабря ночью на большей части, днем на западе, юге ожидаются метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 2 декабря на дорогах ожидается гололедица», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области в субботу на севере, востоке ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на севере области порывы 15−20 м/с. В Караганде утром и днем ожидается низовая метель.
В Актюбинской области на западе, севере ожидается гололед, метель. Ветер юго-западный, днем на большей части области 15−20, в центре области временами порывы 23 м/с. В Актобе 2 декабря ожидается гололед, метель. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области 2 декабря ночью и утром на севере, северо-востоке ожидается туман. На западе, севере области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, юге области, днем на юге, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Уральске 2 декабря ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.
В Мангистауской области 2 декабря ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре ожидается туман. В Актау 2 декабря ночью и утром ожидается туман.
В Костанайской области в субботу на западе, севере, востоке ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области 2 декабря ночью на юге, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. В Атырау 2 декабря ночью ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области на западе, севере, юге ожидается гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (преимущественно снег). Ночью на юге, западе области, днем на большей части области гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, западе области, днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с, днем на юге, западе области временами 25 м/с. В Петропавловске 2 декабря днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.