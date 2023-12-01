21:22 (мск), источник: m24.ru
Движение трамваев по Шаболовке восстановят по выходным дням с 2 декабря
Временный маршрут автобуса № 026 больше не работает, уточнили в Дептрансе.
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С 2 декабря по выходным будет восстановлено движение трамваев четырех маршрутов по Шаболовке. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Так, трамваи под номерами 14, 26, 38 и 47 вновь проезжают по своим маршрутам в штатном режиме. В связи с этим департамент снял с рейса временный автобус № 026.
Однако в пресс-службе также предупредили, что посадка на трамваи № 14, 26, 47 у метро «Октябрьская» теперь будет происходить на другой стороне Шаболовки. Для этого на новом месте организовали приподнятую посадочную платформу.
Ранее Дептранс сообщал, что движение на участке Шаболовки ограничили до 27 ноября из-за строительных работ.