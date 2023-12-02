00:26 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Что произошло за день? 1 декабря
Главные новости Беларуси за пятницу, 1 декабря 2023 года.
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Членство Белорусского красного креста в МФОКК приостановлено. Причина — не выполнено требование о снятии с должности генсека белорусской организации Дмитрия Шевцова.
В Минске настоящая традиционная зима, а в Дубае проходит Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Изучили кто участвует и какие решения ожидать?
И кстати о погоде. Напоминаем, что с сегодняшнего дня и по 1 марта на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины. Если забыли сменить резину, то вам может грозить штраф.
А если собираетесь на подледную рыбалку, то лед на белорусских водоемах пока еще не набрал достаточной прочности. Актуальные данные о толщине льда можно посмотреть на сайтах областных организаций ОСВОД.
Вокруг ВИЧ-инфекции существует множество мифов — кто-то считает заболевание окончательным приговором, кто-то боится находиться рядом с ВИЧ-позитивным человеком. Во Всемирный день борьбы со СПИДом вспоминаем мифы, в которые не нужно верить.
И хоть пятница день не рыбный, но мы сходили на Комаровку и узнали, сколько стоит икра, куда пропали раки и почему почти не торгуют моллюсками.
До Нового года ровно месяц. И сейчас самое время задуматься что поменять в 2024 году. Мы помучали искусственный интеллект, и он дал нам рекомендации, что делать разным знакам зодиака, чтобы изменить жизнь к лучшему.