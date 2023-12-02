00:27 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 2 декабря
Этот день является 336-м в григорианском календаре, до нового года остается 29 дней.
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Знаете ли вы, что 2 декабря в Новой Зеландии отмечается Национальный день сланцев? О том, чем еще ознаменовано 2 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 2 декабря
Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции в 1804 году.
В 1971 году советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность планеты Марс.
В России 2 декабря является Днем банковского работника.
2 декабря также отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Кроме того, это День 2D-художников.
Кто родился 2 декабря
Художник Жорж-Пьер Сёра́ (1859−1891).
Оперная певица Мария Каллас (1923−1977).
Модельер Джанни Версаче (1946−1997).
Актриса Люси Лью (1968).
Певица Нелли Фуртадо (1978).
Певица Бритни Спирс (1981).
2 декабря в православном календаре
Православные 2 декабря чтут память святителя Филарета, митрополита Московского, четвертого из 12 библейских пророков — Авдия, мученика Варлаама, преподобных Варлаама пустынника и Иоасафа царевича Индийского, и Авенира царя, преподобного Варлаама, игумена Печерского. Также 2 декабря православные вспоминают обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского.
Именины
В этот день именины у Якова, Сергея, Тимофея, Федора, Семена, Петра, Порфирия, Михаила, Константина, Леонида, Иллариона, Игнатия, Ивана, Дмитрия, Геннадия, Дениса, Григория, Герасима, Вениамина, Валентина, Адриана и Александра.
2 декабря в народном календаре
В этот день православные христиане чтут память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков.
Люди были убеждены, что Авдий покровительствует быту и семейному благополучию, потому и прозвали его Радетелем. В этот день народ не выходил на улицу, опасаясь холодов: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». Люди грелись у печи и пили сбитень. Также в этот день надо было постучать обухом топора по всем оконным рамам и дверным косякам — таким образом отгоняли нечисть от дома.