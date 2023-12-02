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00:27 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 2 декабря

Этот день является 336-м в григорианском календаре, до нового года остается 29 дней.

Знаете ли вы, что 2 декабря в Новой Зеландии отмечается Национальный день сланцев? О том, чем еще ознаменовано 2 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 2 декабря

Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции в 1804 году.

В 1971 году советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность планеты Марс.

В России 2 декабря является Днем банковского работника.

2 декабря также отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Кроме того, это День 2D-художников.

Кто родился 2 декабря

Художник Жорж-Пьер Сёра́ (1859−1891).

Оперная певица Мария Каллас (1923−1977).

Модельер Джанни Версаче (1946−1997).

Актриса Люси Лью (1968).

Певица Нелли Фуртадо (1978).

Певица Бритни Спирс (1981).

2 декабря в православном календаре

Православные 2 декабря чтут память святителя Филарета, митрополита Московского, четвертого из 12 библейских пророков — Авдия, мученика Варлаама, преподобных Варлаама пустынника и Иоасафа царевича Индийского, и Авенира царя, преподобного Варлаама, игумена Печерского. Также 2 декабря православные вспоминают обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского.

Именины

В этот день именины у Якова, Сергея, Тимофея, Федора, Семена, Петра, Порфирия, Михаила, Константина, Леонида, Иллариона, Игнатия, Ивана, Дмитрия, Геннадия, Дениса, Григория, Герасима, Вениамина, Валентина, Адриана и Александра.

2 декабря в народном календаре

В этот день православные христиане чтут память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков.

Люди были убеждены, что Авдий покровительствует быту и семейному благополучию, потому и прозвали его Радетелем. В этот день народ не выходил на улицу, опасаясь холодов: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». Люди грелись у печи и пили сбитень. Также в этот день надо было постучать обухом топора по всем оконным рамам и дверным косякам — таким образом отгоняли нечисть от дома.

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