00:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Авдеев день 2 декабря, который называют Радитель
Узнали приметы и запреты на Авдеев день, который празднуют 2 декабря.
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Православная церковь 2 декабря вспоминает пророка Авдия. В народе отмечают Авдеев день. Есть еще одно название у праздника — Радитель. Оно связно с тем, что святой является покровителем семейного счастья.
Народные приметы на 2 декабря
Сильный снег и ветер указывают на холодную зиму, а также на позднюю весну. В том случае, если ко 2 декабря выпало много снега, то будет богатый урожай. Ясное небо указывает на морозы в скором времени.
Что нельзя делать 2 ноября
Не рекомендуется ходить в гости. Кроме того, старались не открывать форточки, так как боялись, что через них могут залететь темные силы. Запрещалось выбрасывать остатки еды. Это грозило финансовыми проблемами. В Авдеев день без особой надобности старались не выходить из дома.
Что можно делать 2 декабря
День идеально подходит для того, чтобы провести его с родными и близкими. Как правило, старались устраивать чаепития, а еще на стол обязательно подавали постную выпечку. Кроме того, у святого просили помощи в разрешении семейных проблем.