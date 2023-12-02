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07:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Потепление продолжается: первые выходные зимы в Приморье располагают для отдыха и прогулок

В первые выходные декабря в Приморье теплее обычного.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 0 м/с 100% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

На погоду в Приморском крае влияет малоактивный атмосферный фронт. Ночь была довольно морозной, днем — днем значительно теплее, несмотря на смещение фронта, значительных осадков не ожидается. По сообщению специалистов портала «Примпогода», температура воздуха в разных районах составит 0…-10°C.

Во Владивостоке в первый выходной декабря переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный, восточный слабый до умеренного ветер. Столбики термометров покажут −3…-5°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. При слабом до умеренного ветре температура воздуха в городе −3…-5°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного, 0…-2°C.

Синоптики отмечают, что в воскресенье температурный фон станет на 1 — 2 градуса выше субботы. Наслаждаемся хорошей погодой в начале зимы — отличное время для отдыха.

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